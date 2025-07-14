Во всех районах Смоленской области до 1 августа откроют пункты проката вещей для детей

В настоящий момент такие центры работают в шести районах, включая Смоленск

СМОЛЕНСК, 14 июля. /ТАСС/. Пункты проката предметов первой необходимости для новорожденных и детей в возрасте до трех лет откроют во всех муниципалитетах Смоленской области до 1 августа благодаря нацпроекту "Семья". В настоящий момент такие центры работают в шести районах, включая Смоленск, сообщает пресс-служба правительства Смоленской области.

"В Смоленской области начинают работу пункты проката предметов первой необходимости для новорожденных и детей в возрасте до трех лет. Планируется, что до 1 августа текущего года пункты проката начнут функционировать во всех муниципальных образованиях региона, обеспечивая максимальную доступность услуги для всех нуждающихся семей Смоленщины", - сообщили в правительстве.

В настоящий момент пункты проката доступны в Дорогобужском, Ельнинском, Кардымовском, Починковском, Руднянском и Ярцевском муниципальных округах, а также в Смоленске. Родители смогут взять во временное пользование детские кроватки, коляски, стульчики для кормления, автокресла и другие средства по уходу за детьми раннего возраста.

Право на получение предметов первой необходимости имеют семьи с детьми в возрасте до трех лет, в которых хотя бы один из членов семьи является гражданином РФ и зарегистрирован на территории Смоленской области.

В пресс-службе напомнили, что на сегодняшний день в регионе действуют более 40 различных мер социальной поддержки, направленных на улучшение демографической ситуации и повышение качества жизни семей.

"Мы стремимся, чтобы каждая смоленская семья, особенно в такой ответственный период, как рождение и первые годы жизни ребенка, чувствовала реальную заботу и поддержку государства. Предоставляя доступ к необходимым вещам, мы облегчаем финансовую нагрузку на родителей и помогаем обеспечить комфортное и безопасное развитие малышей", - сказал губернатор Смоленской области Василий Анохин, чьи слова приводит пресс-служба.