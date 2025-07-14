Около 30 тыс. жителей района Хорошево-Мневники переедут в новые дома по реновации

Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что дети смогут посещать привычные для них школы и детские сады, так как новый дом расположен рядом с предыдущим

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин встретился с новоселами жилого комплекса, возведенного в районе Хорошево-Мневники по программе реновации, всего в новые дома в рамках программы в этом районе будет переселено около 30 тыс. жителей, уже переехали 3 тыс. человек.

"Большая работа предстоит для района Хорошево-Мневники, около 30 тыс. жителей надо переселить, сейчас переселили всего 3 тыс., так что еще все впереди. С каждым годом программа будет набирать обороты, будут освобождаться площадки, строиться с каждым годом все больше и больше будет. Так что ваши соседи тоже будут постепенно переезжать", - сказал Собянин во время общения с жителями.

Он отметил, что в районе Хорошево-Мневники строится много новых современных домов, "старые, ветхие дома не должны оставаться без внимания, должны реновироваться". "На их месте должны появляться хорошие, современные дома, в которых будете и вы жить, и ваши дети, и ваши внуки", - добавил мэр.

Во время общения с жителями, переезжающими в новый дом по программе реновации, мэр отметил, что дети смогут посещать привычные для них школы и детские сады, так как новый дом расположен рядом с предыдущим.

О ЖК

Трехсекционный монолитный жилой комплекс возведен на улице Демьяна Бедного. Новостройка расположена недалеко от станции метро "Народное Ополчение". В новостройке 345 квартир общей площадью 20,4 тыс. кв. м. Улучшенная отделка квартир и мест общего пользования выполнена в соответствии с требованиями московского стандарта реновации. Восемь квартир оборудованы для проживания людей с инвалидностью. На прилегающей к жилому комплексу территории обустроены четыре детские и две спортивные площадки с безопасным покрытием из резиновой крошки, а также площадка для тихого отдыха.

В июне в новостройке к поэтапному осмотру квартир приступили 257 семей - 701 житель четырех домов по проспекту Маршала Жукова (д. 25, к. 1) и улице Народного Ополчения (д. 12, к. 1-3).

В районе Хорошево-Мневники в программу реновации включены 157 домов. В новые квартиры должны переехать ориентировочно 30,9 тыс. человек.

О программе реновации

Программа реновации жилищного фонда в Москве была утверждена 1 августа 2017 года. В нее включены 5 176 домов - около 350 тыс. квартир общей площадью 16,4 млн кв. м, в которых проживают порядка 1 млн жителей.

На сегодня для реализации программы введено в эксплуатацию 6,2 млн кв. м жилья, что позволит расселить порядка 1 300 старых домов. Ведется проектирование и строительство 10,5 млн кв. м жилья. С начала реализации программы закончено либо идет переселение свыше 219 тыс. горожан. В семи районах Москвы - Раменках, Северном, Молжаниновском, Коммунарке, Старом Крюкове, Южном Медведкове и Ясеневе - действующая программа полностью завершена.