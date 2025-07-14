На Камчатке из-за размытия дорожного полотна закрыли более 70 км трассы

Дорогу размыло из-за таяния ледников, сообщили в администрации Усть-Камчатского муниципального округа

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 14 июля. /ТАСС/. Дорога между населенными пунктами Ключи и Козыревск в Усть-Камчатском муниципальном округе Камчатки размыта из-за таяния ледников, движение по трассе закрыто. Об этом ТАСС сообщили в администрации муниципалитета.

"Дорога между Ключами и Козыревском размыта, закрыто движение для всех видов транспорта с 187-го по 263-й км автомобильной дороги Мильково - Ключи - Усть-Камчатск. Переливы воды через земляное полотно случились из-за резкого таяния ледников и обильных осадков", - рассказали в администрации округа.

Усть-Камчатский муниципальный округ - муниципалитет на востоке Камчатки, где работают несколько крупных рыболовецких предприятий. В округе проживает свыше 3 тыс. человек.