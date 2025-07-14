Москалькова: акция по передаче посылок для пленных на Украине будет продолжена

Когда пленные возвращаются домой, то чаще всего говорят, что самая ценная посылка - это "открыточка от ребенка, письмо от жены или мамы", отметила уполномоченный по правам человека в РФ

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что акция по взаимной передаче посылок для российских пленных на Украине будет продолжена.

"Мы планируем продолжить акцию взаимной передачи посылок для наших пленных", - сказала Москалькова журналистам.

По ее словам, когда пленные возвращаются домой, то чаще всего говорят, что самая ценная посылка - это "открыточка от ребенка, письмо от жены или мамы". "Это греет, воодушевляет и вселяет веру в наших ребят. Это самое главное", - подчеркнула Москалькова.

Уполномоченный на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным 24 июня сообщила, что представители ее офиса и офиса омбудсмена Украины Дмитрия Лубинца взаимно посетили более двух тысяч пленных, передали три тысячи посылок для находящихся в плену военнослужащих.