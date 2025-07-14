На Ямале порядка 68 педагогов получат гранты до 1,5 млн рублей

Всего на конкурс было подано более 1 100 заявок

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Порядка 68 педагогов математики, информатики, физики, английского и китайского языков, которые приедут на работу в городские и поселковые школы Ямало-ненецкого автономного округа, получат гранты в размере до 1,5 млн. рублей. Об этом обобщили в пресс-службе правительства региона.

"Гранты получат 68 педагогов, из которых по одному миллиону рублей - 58 учителей в городах, и по 1,5 миллиона рублей - 10 преподавателей, планирующих работать в сельских школах. <…> Школы региона пополнятся преподавателями математики, информатики, физики, английского и китайского языков", - говорится в сообщении с уточнением, что среди победителей конкурса лидируют жители Омской, Челябинской и Тюменской областей.

Отмечается, что всего на конкурс было подано более 1 100 заявок, главным условием отбора было отсутствие предыдущего опыта работы в образовательных организациях Ямала. Конкурс проходил в несколько этапов: учителя направляли видеовизитки и проходили тестирование регионального института развития образования, последний этап состоялся с использованием инструментов Высшей школы экономики. Уровень педагогических компетенций - умение оценивать, давать обратную связь, управлять классом и использовать разные методические приемы - определили по результатам тестирования.

По словам губернатора региона Дмитрия Артюхова, сейчас стратегическая задача - создать на Ямале лучшую территорию детства. "Мы заинтересованы привлекать в регион самых талантливых - как молодых, так и опытных специалистов. Для этого перезапустили проект "Учитель Ямала", увеличили размер грантовой поддержки. Уверен, что благодаря этой инициативе уже первого сентября педагогические коллективы округа пополнятся сильными преподавателями", - приводят в сообщении его слова.

Программа "Учитель Ямала" была обновлена в этом году, ранее поддержку получали молодые педагоги до 30 лет, размер гранта составлял 600 тыс.рублей. Всего в регионе действует 17 мер поддержки педагогов, в том числе, молодым специалистам при трудоустройстве выплачивается 100 тыс. рублей. По поручению главы региона для работников бюджетной сферы отменен накопительный принцип северных надбавок.