Мурашко: показатели детской смертности за пять лет сократились более чем на 16%

По всем возрастным группам детей есть снижение, отметил министр здравоохранения России

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Положительная тенденция по снижению младенческой смертности сохраняется, она составляет 3,7 промилле. Снижаются и общие показатели детской смертности во всех возрастных группах, за последние пять лет отмечено уменьшение более чем на 16%, сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко в ходе совещания по социальным вопросам с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Если посмотреть целом на показатели детской смертности, то за последние пять лет они сократились более чем на 16%. Мы сегодня по всем возрастным группам детей имеем снижение", - сказал он.

Министр отметил, что показатель младенческой смертности составляет 3,7 промилле, положительная тенденция в ее снижении сохраняется.

Мурашко отметил, что также ведется работа по переоснащению и строительству детских поликлиник. Кроме того, во всех субъектах Российской Федерации обеспечена доступность телемедицинских консультаций в случае необходимости перевода на более высокий уровень.