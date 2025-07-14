Путин назвал неактуальным принцип "на 10 девчонок, по статистике, 9 ребят"

В России наблюдается нехватка женского населения, отметил глава государства

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин заметил, что демографическая ситуация в стране больше не соответствует словам из песни "10 девчонок на 9 ребят" - в стране наблюдается нехватка женского населения, а не мужского. На это глава государства указал в ходе совещания по социальным вопросам.

"Хорошо помним, наверное, известную песню с советских времен, когда девочки пришли на танцы и стоят некоторые в сторонке, потому что на 10 девчонок, по статистике, 9 ребят. Я так понимаю, что статистика у нас как раз поменялась. У нас сейчас как раз не хватает женщин", - заметил президент.