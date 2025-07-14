Художники из Москвы и Подмосковья приедут на пленэр ко дню города Ессентуки

В музее также готовятся к двум предстоящим выставкам, отметила директор Ессентукского историко-краеведческого музея им. Шпаковского Алла Корчевная

ПЯТИГОРСК, 14 июля. /ТАСС/. Художники из Москвы, Подмосковья, Волгограда и Ростова-на-Дону проведут трехдневный пленэр и представят свои работы к 200-летию Ессентуков. Об этом на пресс-конференции в Региональном информационном центре "ТАСС Кавказ" рассказала директор Ессентукского историко-краеведческого музея им. Шпаковского Алла Корчевная.

"Мы готовим большой выставочный проект - нашему городу исполнится 200 лет и все мероприятия, в том числе мероприятия "Хрустального источника" были посвящены 200-летию города. Приезжает большая команда художников, которые напишут наш город, проведут пленэр, а выставка будет трехдневная и мы увидим работы, свежий взгляд художников Москвы, Подмосковья, Волгограда и Ростова, открытие состоится в день города в августе", - сообщила Корчевная.

По ее словам, сейчас в музее также готовятся к двум предстоящим выставкам. "Еще одна выставка монтируется в нашем зале - это будет выставка творческого союза художников проект "Кавказ как Теменос" и я вас всех приглашаю 16 июля в 15:00 прийти на открытие. <…> Следующая выставка у нас будет замечательного художника Ауеса Дзагалова из города Нальчика буквально через две недели", - добавила спикер.