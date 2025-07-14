ЦППК раздала почти 5 тонн воды пассажирам в жару

В пресс-службе компании сообщили, что воду предлагали на семи столичных вокзалах

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Около 5 тонн воды раздали пассажирам Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК) бесплатно в жаркие дни. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

"В жаркие дни весны и лета, когда температура на улице достигает 28 градусов, сотрудники ЦППК традиционно бесплатно предлагают пассажирам воду на головных вокзалах и ряде станций. С конца мая по середину июля этого года раздали уже 4,7 тыс. литров воды. Воду предлагали на семи столичных вокзалах, на станциях МЦД: Выхино, Одинцово, Площадь трех вокзалов, Тушинская и Железнодорожная, а также на станции Мытищи", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что более 70% от общего объема - 3,7 тыс. литров - пассажиры получили только за неделю с 7 по 13 июля. Наибольший спрос в этот период зафиксирован на Ярославском вокзале, где за семь дней раздали 650 литров. "Пиковыми" стали четверг и пятница - пассажирам раздали 1,5 тонны воды за два дня.

"Получить воду можно в самые жаркие часы на брендированных стойках ЦППК в зонах отправления поездов", - уточнили в пресс-службе компании.