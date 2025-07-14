Мурашко: лекарственная терапия снижает смертность у 20% перенесших инфаркты

Министр здравоохранения России отметил, что такая терапия также дала профилактику повторных инфарктов, инсультов

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Смертность снижается у 20% перенесших инфаркты и инсульты благодаря лекарственной терапии. Об этом сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко в ходе совещания по социальным вопросам с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Когда были приняты решения по лекарственному обеспечению пациентов, которые перенесли инфаркт, инсульт, эта лекарственная терапия дала снижение смертности и дала профилактику повторных инфарктов, инсультов. И практически 20% людей сохранили свою жизнь благодаря вот этой лекарственной терапии уже после перенесенных событий. И мы расширили этот контингент, в том числе и для тяжелых пациентов, которые имеют хроническую сердечную недостаточность и находятся на длительном наблюдении, что также позволяет продлить жизнь", - сказал он.