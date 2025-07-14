Путин отметил быстрое развитие цифровизации в области здравоохранения

Президент РФ также обратил внимание на большие успехи Минздрава

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Цифровизация в сфере здравоохранения развивается быстро. На это обратил внимание президент РФ Владимир Путин в ходе совещания по социальным вопросам.

Заслушав отчет главы Минздрава РФ Михаила Мурашко о цифровизации в здравоохранении, в том числе о создании единой информационной системы в регионах страны, а также внедрении в сферу искусственного интеллекта, Путин отметил большие успехи министерства.

"Достаточно быстро развивается цифровизация в здравоохранении. До 200 млн документов медицинских можно уже получить в электронном виде", - отметил глава государства.