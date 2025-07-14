Жены погибших бойцов СВО получат выплаты на жилье в первую очередь

Речь идет о нуждающихся в улучшении жилищных условий женах, не вступивших в повторный брак и воспитывающих одного или нескольких детей

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Молодые жены погибших участников специальной военной операции смогут получать социальные выплаты на покупку или строительство жилья в первую очередь. Постановление правительства об этом подписано, документ есть в распоряжении ТАСС.

Решение принято по обращениям депутатов Госдумы и представителей общественности.

Речь идет о нуждающихся в улучшении жилищных условий женах, не вступивших в повторный брак и воспитывающих одного ребенка или нескольких детей. Социальные выплаты предоставляются гражданам до 35 лет и для семей с детьми, составляют не менее 35% стоимости жилья. Указанные средства можно направлять на покупку дома, квартиры в новостройке, строительство собственного жилья, а также на первоначальный взнос или погашение ипотеки.

Поддержка в виде социальных выплат на покупку или строительство жилья предоставляется в рамках государственной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации".

Ранее на получение такой помощи в приоритетном порядке имели право только молодые семьи с тремя и более детьми, молодые семьи, которые встали на учет для улучшения жилищных условий до 1 марта 2005 года, а также молодые семьи, в которых один или оба супруга либо один родитель в неполной семье принимали участие в специальной военной операции.