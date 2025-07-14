Директор Фонда Пахмутовой опроверг новость об отмене ее выступления из-за жары

Евгений Малышко отметил, что сроки XXXIV международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске" не совпадали с личными планами народной артистки

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Сроки XXXIV международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске" не совпадали с личными планами народной артистки России композитора Александры Пахмутовой, о чем организаторы смотра были проинформированы заранее, поэтому и было записано видеообращение по задумке режиссера церемонии открытия. Об этом сообщил ТАСС директор Фонда Пахмутовой Евгений Малышко.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Александра Пахмутова не смогла появиться на фестивале искусств из-за экстремальной погоды.

"Александра Николаевна очень любит Беларусь и неоднократно там бывала с Николаем Николаевичем, с большой радостью! Но в этом году у Александры Николаевны в сроки проведения фестиваля "Славянский базар" были другие планы, в связи с чем организаторы заранее были проинформированы о невозможности личного участия Александры Николаевны", - сказал собеседник агентства, отметив, что именно поэтому, по задумке режиссера церемонии открытия "Славянского базара в Витебске", было записано видеообращение композитора.

По его словам, информация о том, что Пахмутова отменила свое выступление из-за жары, "вызывает недоумение, так как не соответствует действительности". "Юбилейный год Александры Николаевны был очень насыщенным, и он еще продолжается. Запланирован ряд мероприятий: в начале сентября состоится концерт, посвященный детям с участием Большого детского хора имени Виктора Сергеевича Попова, 22 сентября - вечер, посвященный Николаю Николаевичу Добронравову в Зале церковных соборов, и 9 ноября, в День рождения композитора, - концерт в Кремлевском дворце", - обратил внимание Малышко.