Экипажи бронепробега "Дорога Мужества" вернулись в Москву

Колонна отреставрированной военной техники времен ВОВ преодолела более 1,5 тыс. км

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Колонна военной техники VII бронепробега "Дорога Мужества" завершила акцию в Москве, преодолев около 1 590 км. Об этом ТАСС сообщили в Межрегиональной общественной организации содействия изучению и эксплуатации военной техники "Военно-техническое общество" (ВТО).

"14 июля в Москву вернулась колонна VII бронепробега "Дорога Мужества", составленная из отреставрированной военной техники времен Великой Отечественной и первых послевоенных десятилетий. Самая старая машина пробега сошла с конвейера в 1942 году. В многодневном пробеге участвовали: "Катюша" БМ 13НМ, БТР 40, БРДМ 1, БРДМ 2, БМ 8 24, УАЗ 469, ГАЗ 69, ГАЗ 66, ЗИС 5, ЗИС 151, ЗИЛ 157, ЗИЛ 131, ГАЗ 63 АС 1, ГАЗ 24. Участники бронепробега, стартовавшего 8 июля на Поклонной горе проехали 1 590 километров по маршруту Москва - Ржев - Великие Луки - Псков - Великий Новгород - Валдай - Тверь - Москва", - говорится в сообщении.

Как отметили в ВТО, по ходу маршрута жители городов встречали экипажи военной техники и вместе с ними проводили памятные мероприятия, возлагали венки и цветы к мемориалам героев Великой Отечественной войны.

"Спасибо жителям и руководству городов за теплый прием. Мы проводили нашу акцию седьмой раз и видим, как с каждым годом растет число молодых людей, приходящих увидеть уникальную технику, испытать гордость за советскую конструкторскую школу, принять участие в памятных мероприятиях, организованных в городах на маршруте бронепробега. Интерес к военно-технической истории страны растет с каждым годом, это лучшая оценка нашей работы", - отметил президент ВТО Алексей Мигалин.

Седьмой бронепробег "Дорога мужества" прошел при поддержке Правительства Москвы. Партнерами пробега в 2025 году стали: производитель сборных моделей "Звезда", производитель напитков "Макс Флай", и компания "Урал Звук".

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