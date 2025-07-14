Родившийся в аэропорту Антальи ребенок находится под опекой в Подмосковье

Министерство социального развития по поручению губернатора региона Андрея Воробьева нашло девочке гостевую приемную семью

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Ребенок, которого оставили в аэропорту Антальи после родов, находится в гостевой приемной семье в Подмосковье. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Московской области.

"Мы с особым трепетом относимся к детям, которые попали в сложную ситуацию. Сейчас Николь в гостевой приемной семье, которая заботится о девочке и занимается ее воспитанием. Эта семья создала для ребенка теплую и безопасную атмосферу. Мы не можем доверить жизнь ребенка тому, кто уже когда-то проявил подобное безразличие и жестокость. Но, конечно, решать будет суд. А мы, в свою очередь, будем следить за ситуацией и позаботимся о том, чтобы девочка росла в нормальной обстановке", - приводятся в сообщении слова вице-губернатора Московской области Людмилы Болатаевой.

Отмечается, что в июне министерство социального развития Подмосковья по поручению губернатора региона Андрея Воробьева нашло девочке гостевую приемную семью в Павловском Посаде.

В пресс-службе добавили, что орган опеки Богородского округа 7 июля вышел в суд с заявлением о лишении матери, оставившей ребенка в аэропорту Антальи, родительских прав. В случае, если суд удовлетворит иск, девочке найдут постоянную приемную семью.

Ранее сообщалось, что суд Антальи освободил из-под стражи гражданку РФ Екатерину Бурнашкину, ранее приговоренную к 15 годам лишения свободы за оставление в местном аэропорту новорожденной дочери. 13 октября прошлого года Бурнашкина родила ребенка на территории аэропорта, оставила дочь в одном из помещений, а затем намеревалась вылететь в Россию. Россиянка и ее мать были задержаны во время прохождения паспортного контроля.