ТАСС стал одним из первых участников тестирования каналов в Max

Как отметил генеральный директор агентства Андрей Кондрашов, ТАСС активно развивает и наращивает аудиторию в соцсетях как в одном из современных средств общения и обмена информацией

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Российское информационное агентство ТАСС одним из первых приняло участие в тестировании по созданию каналов на отечественной цифровой платформе Max. Об этом говорится в сообщении пресс-службы мессенджера.

Как отметил генеральный директор агентства Андрей Кондрашов, ТАСС активно развивает и наращивает аудиторию в соцсетях как в одном из современных средств общения и обмена информацией. "Рады появлению в России нового современного и независимого мессенджера", - сказал он.

"Будем рады помочь и самой платформе обрести всероссийский масштаб", - добавил Кондрашов.