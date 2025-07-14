В Подмосковье растет число призеров и победителей Всероссийской олимпиады школьников

Также виден устойчивый показатель по сдаче ОГЭ и ЕГЭ, отметил губернатор Московской области Андрей Воробьев

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Количество участников, призеров и победителей муниципального, регионального и заключительного этапов Всероссийской олимпиады школьников с каждым годом растет в Подмосковье. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

"Мы растем по количеству участников, призеров и победителей муниципального, регионального и заключительного этапов Всероссийской олимпиады. Также мы видим устойчивый показатель по сдаче ОГЭ и ЕГЭ. Это мерило качества образования, как ни крути. Ну и понятно, что в растущей системе мы должны особенно внимательно подходить к набору учителей, к их поиску, активно работать с выпускниками педвузов", - рассказал Воробьев, слова которого приводит пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

По его словам, в регионе насчитывается 1,6 млн детей, в том числе 1,1 млн школьников. Это требует высокого уровня дошкольного образования и школьной подготовки. Губернатор подчеркнул, что власти должны особенно внимательно подходить к набору учителей, к их поиску, активно работать с выпускниками педвузов.

В пресс-службе добавили, что в 2024-2025 учебном году Подмосковье в четвертый раз подряд заняло второе место среди регионов по количеству полученных дипломов на Всероссийской олимпиаде школьников. Сборная Московской области, в которой числится более 1,1 тыс. человек, завоевала 550 дипломов. Это на 109 дипломов больше, чем в прошлом году. Кроме того, 91 школьник стал победителем. Лучше всего ребята проявили себя на олимпиадах по технологии, физике, обществознанию, основам безопасности и защиты Родины.

"Хочется поблагодарить школы, которые системно проводят подготовку учеников к олимпиаде и показывают отличные результаты. Это, прежде всего наши флагманы, такие как Физтех-лицей им. П. Л. Капица и Гимназия им. Е. М. Примакова, среди муниципальных школ абсолютным лидером является Физмат лицей №5 в Долгопрудном, в копилке которого 30 дипломов. Координирует системную работу по ВсОШ в регионе Образовательный центр "Взлет", - цитирует пресс-служба министра образования Московской области Ингрид Пильдес.

Кроме того, в этом году 669 выпускников подмосковных школ сдали ЕГЭ на 100 баллов.