В ГД предложили ввести федеральную программу бесплатной стерилизации животных

По словам зампреда комитета Госдумы по экологии Георгия Арапова, сейчас такая бесплатная услуга осуществляется только в некоторых регионах России для льготных категорий граждан

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Зампред комитета Госдумы по экологии Георгий Арапов ("Новые люди") направил письмо министру природных ресурсов и экологии Александру Козлову с предложением ввести федеральную программу бесплатной стерилизации домашних животных. Документ есть в распоряжении ТАСС.

По словам депутата, сейчас бесплатная стерилизация питомцев осуществляется только в некоторых регионах России для льготных категорий граждан. При этом, по мнению депутата, расходы на стерилизацию являются существенными для многих россиян, особенно для малообеспеченных и пожилых.

"Считаю необходимым рассмотреть возможность введения на федеральном уровне программы бесплатной стерилизации домашних кошек и собак по желанию граждан во всех субъектах РФ. Затраты на стерилизацию одного животного, как правило, ниже расходов на его последующее лечение или содержание в приютах, а значит, долгосрочный эффект от такой программы выразится в экономии бюджетных средств на отлов и содержание бездомных животных", - указано в письме.

Арапов отметил, что стерилизация - один из самых эффективных и гуманных методов контроля численности домашних животных. Массовые программы стерилизации снижают количество животных, оказавшихся на улице, сокращают риск распространения заболеваний и сопутствующие социальные проблемы, считает депутат.

По его словам, введение федеральной программы позволило бы распространить успешный региональный опыт, повысить уровень ответственности владельцев и оказать реальную социальную поддержку гражданам, которые желают ответственно относиться к содержанию домашних питомцев, но не могут себе этого позволить.