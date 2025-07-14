В ЛНР после непогоды восстановили подачу электричества 104 тыс. абонентов

Энергетики возобновили работу 700 трансформаторных подстанций в регионе, сообщили в компании "Луганскэнерго"

ЛУГАНСК, 14 июля /ТАСС/. Специалисты компании "Луганскэнерго" - филиала акционерного общества "Юго-западная электросетевая компания" в понедельник восстановили подачу электроэнергии 104 тыс. абонентов в Луганской Народной Республике после непогоды, обрушившейся на регион вечером в воскресенье. Об этом сообщается в Telegram-канале компании.

"По состоянию на 16:00 мск 14 июля персоналом "Луганскэнерго" восстановлено электроснабжение в республике для 104 641 абонента", - сказано в сообщении. При этом электричество до сих отсутствует у порядка 40 тыс. человек.

Уточняется, что энергетики восстановили работу 700 трансформаторных подстанций в регионе.

Ранее в правительстве ЛНР сообщали, что непогода в воскресенье вечером привела к отключению электричества в ряде населенных пунктов республики. Без света остались свыше 144 тыс. абонентов.