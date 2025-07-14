На Северо-Западе России продлится жаркая погода с температурой до 30 градусов

В частности, в Петербурге практически не будет осадков, сообщил главный синоптик города Александр Колесов

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Сухая и жаркая погода продлится практически всю эту неделю в большинстве регионов Северо-Западного федерального округа. Дневная температура будет стремиться к плюс 30, даже в Кольском Заполярье прогнозируется до 25 градусов тепла, на этом фоне местами возможны грозы и ливни, сообщили ТАСС в метеослужбах регионов.

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области антициклон продлит установившуюся на днях летнюю погоду: будет жарко и солнечно на протяжении всей недели, рассказал главный синоптик города Александр Колесов в своем Telegram-канале. Столбики термометра будут стремиться к отметке 30 градусов, при этом осадков почти не будет - лишь кратковременные дожди местами в Петербурге в понедельник, а также ливни с грозами на юге области в понедельник и во вторник.

Настоящее лето, солнечное и сухое, прогнозируется в соседней Карелии после холодной и дождливой первой декады июля. Днем воздух будет прогреваться до плюс 30, температурный фон на 2-5 градусов превысит норму. Но жаркий период не будет продолжительным, уже в конце следующей недели североатлантический циклон принесет на большую часть республики дожди, грозы и понижение температуры до климатической нормы. Сухо и тепло в Мурманской области, где воздух прогреется местами до плюс 25. На побережье Кольского полуострова и в Баренцевом море синоптики прогнозируют сильный ветер до 17 м/c.

Достаточно сухая и теплая погода прогнозируется в Архангельской области. По данным Севгидромета, в отдельные дни местами пройдет кратковременный дождь, возможна гроза. Температура ночью составит плюс 10, плюс 15, днем воздух будет прогреваться до плюс 22, в отдельные дни - до плюс 28 градусов. В Ненецком автономном округе по ночам 7-12 градусов тепла, днем - не выше плюс 15, в начале недели возможны дожди и порывистый ветер до 17-22 м/c.

Совсем другая картина в Республике Коми, где наблюдается тыловой характер погоды - северные циклоны по периферии обширного антициклона затягивают в регион холодный арктический воздух, сообщила ТАСС начальник отдела ЦГМС Коми Ольга Козак. "Во вторник ожидаются дожди, особенно в восточной части региона, а в целом - преимущественно без осадков. Будет холодно, ночи холодные - всего 4-9 градусов тепла, а в традиционно низких местах - это Ижемский, Койгородский районы - не исключена ночная температура ближе к нулю, уже было плюс 0,5 градуса в Ижме на этой неделе. К концу недели немного потеплеет: от 5-12 градусов тепла ночью и до плюс 17, плюс 22 градусов днем, а в заполярной Воркуте не более 8-13 градусов тепла", - сообщила представитель метеослужбы.

Жара на Русском Севере

В Вологодскую область, напротив пришло долгожданное тепло, в минувшую субботу воздух прогрелся до плюс 34 градусов. По прогнозу Вологодского ЦГМС, такая летняя погода практически без осадков задержится в регионе на всю эту неделю, по ночам прогнозируется до 15-16 градусов тепла, днем воздух будет прогреваться до плюс 25. Комфортными ожидаются и следующие выходные дни.

"В ближайшие два дня синоптическая обстановка в нашем регионе мало изменится. Кратковременных дождей с грозами не избежать, которые могут сопровождаться ливнями и сильным порывистым ветром. Максимальная температура воздуха составит плюс 24-29 градусов, в ночное время - от плюс 14 до 19 градусов. В Великом Новгороде: ночью плюс 16-18 градусов, днем плюс 25-27 градусов, кратковременные дожди, днем возможна гроза. До середины недели сохранится жаркая погода с короткими дождями", - сообщили в Новгородском гидрометцентре.

В Псковской области в понедельник облачно, местами кратковременные дожди, на севере и востоке региона - грозы и ливни. Температура воздуха днем будет колебаться от плюс 23 до 28 градусов. По прогнозам синоптиков, такая погода продержится как минимум до начала следующей недели, при этом солнечная погода будет местами сменяться сильными дождями и грозами.

В Калининградской области на начавшейся неделе погода будет определяться зоной пониженного давления с юго-востока, сообщили ТАСС в региональном Гидрометцентре. "Ожидается умеренно-теплая погода, жары не будет, но и холодов тоже не будет", - сказала дежурный синоптик. На всю неделю преобладающие ночные температуры воздуха в границах 14-17 градусов тепла. Дневной максимум в первые два дня составит 20-25 градусов, со среды же - на 2-3 градуса меньше. Вероятность локальных дождей, порой сопровождаемых грозами, достаточно высока всю рабочую неделю, в отдельные дни возможен и туман. В понедельник и пятницу местами пройдут ливни. Умеренный ветер преобладающей западной четверти особых проблем не доставит, хотя при грозах может быть порывистым, поделились прогнозом погоды в Гидрометцентре.