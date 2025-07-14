В Белгородскую область при содействии Москальковой отправили 11 тонн помощи

Люди нуждаются в вещах, продуктах питания, детских игрушках и учебниках, отметила уполномоченный по правам человека в РФ

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Фура с 11 тоннами гуманитарной помощи отправилась из Москвы, от Дома прав человека, в Белгородскую область, передает корреспондент ТАСС.

В отправке груза приняли участие уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, омбудсмен Белгородской области Жанна Киреева и председатель "Национального мониторингового центра помощи пропавшим и пострадавшим детям" Елена Мильская.

"В последние годы к нам стали чаще обращаться граждане, которые отселены в пункты временного размещения. Это наши граждане с приграничных территорий, и те, кто из Украины прибыл в Россию, начиная с 2023 - конца 2022 года <…>. Сегодня мы отправляем 11 тонн груза - это шампуни, гели, предметы первой необходимости, предметы гигиены для женщин и не только женщин - в Белгородскую область", - сказала Москалькова.

Она отметила, что люди нуждаются в самом необходимом - вещи, продукты питания, детские игрушки, учебники. "Мы собираем потребности людей, которые находятся в пунктах временного размещения или остались без крова, их забрали родственники, и у них также бедственное положение", - отметила уполномоченный.

В течение ближайших недель еще фуры будут загружены на складе в Подмосковье и отправлены в Курскую и Запорожскую области, Донецкую Народную Республику. В составе груза - санитарно-гигиенические средства, парафармацевтическая и косметическая продукция. Груз безвозмездно предоставили социально ответственные отечественные компании.