У арестованной в Австралии россиянки Королевой начались проблемы с сердцем

По данным вице-президента российского отделения Международного комитета защиты прав человека Ивана Мельникова, у нее обострилось заболевание сердца из-за отсутствия необходимой медицинской помощи

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Серьезные проблемы с сердцем начались у россиянки Киры Королевой, которая вместе с мужем содержится под арестом в Австралии по обвинению в шпионаже. Об этом сказано в письме вице-президента российского отделения Международного комитета защиты прав человека Ивана Мельникова уполномоченному по правам человека в Австралии Яну Андерсену, с которым ознакомился ТАСС.

"Состояние здоровья Киры Королевой вызывает большую озабоченность в настоящий момент. По предварительной информации, у нее обострилось заболевание сердца в результате отсутствия необходимой медицинской помощи. Она на протяжении более полугода чувствует регулярные боли в области сердца и просит провести обследование, однако ни УЗИ сердца, ни установку холтера ей ни разу не сделали. Спустя полгода настойчивых просьб провели только ЭКГ с вывозом в больницу, при этом вывезли женщину в кандалах, как рабов и опасных преступников в 17-18 веках", - сказано в документе.

Там подчеркивается, что Королева обвиняется в ненасильственном преступлении и, с точки зрения правозащитника, ей можно смягчить меру пресечения на домашний арест.

"Мной также было направлено обращение министрам иностранных дел Австралии (в т. ч. через официальную электронную почту посольства Австралии в России и др. эл. почты) и России с просьбой принять все возможные меры и содействие для организации обмена граждан России Семена Бойкова и семьи Королевых на гражданина Австралии Оскара Дженкинса, обвиняемого в России в наемничестве и военных преступлениях, однако от МИД Австралии ответа, к сожалению, не получал более полугода, уполномоченный по правам человека не реагирует, мне кажется, что это неправильно", - сказано в документе.

Правозащитник просит Андерсена помочь в ускорении возможных решений для обмена заключенными, а до этого времени содействовать в изменении Королевой меры пресечения.

Кира Королева - специалист по информационным технологиям Министерства обороны Австралии, гражданка РФ и Австралии. В 2024 году она была арестована вместе с мужем Игорем по подозрению в шпионаже в пользу России.