Фадеев призвал жестко наказывать школьников за унижение учителей

Председатель Совета при президенте РФ по правам человека считает, что за оскорбления и нападение нужно исключать из школы

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Школьников, которые оскорбляют или применяют силу в отношении учителей, нужно жестко наказывать, вплоть до исключения из учебных заведений. Об этом заявил председатель Совета при президенте РФ по правам человека Валерий Фадеев.

По его словам, такие случаи недопустимы и требуют жесткой реакции со стороны школы и родителей. "Когда оскорбляют учителя, бьют его - это абсолютно недопустимо. Такое поведение должно быть жестко наказано. Если он так себя ведет - выгнать из школы. Что дальше? Пусть об этом думают родители. Но если ученик бьет учителя, ему нечего делать в школе", - сказал он журналистам, комментируя появляющиеся в интернете видео с агрессией учеников.

Фадеев подчеркнул, что унижение педагога и применяемое к нему насилие не имеют ничего общего с привычными подростковыми шалостями. "Бить учителя - это не норма. Оскорблять учителя - это не норма <...>. И за это должно быть жесткое наказание", - заключил он.