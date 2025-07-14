В Ростовской области не будут выселять беженцев из ПВР

Вице-спикер Госдумы Виктория Абрамченко ранее обратилась к врио губернатора с заявлением двух беженцев, которых выселяют из ПВР из-за того, что формально они имеют жилье на территории РФ - в Горловке

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 июля. /ТАСС/. Власти Ростовской области не будут выселять из пунктов временного размещения (ПВР) беженцев, оставивших своих дома в ходе проведения специальной военной операции и формально имеющих жилье на территории России, расположенное в исторических регионах. Об этом сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.

Ранее вице-спикер Госдумы Виктория Абрамченко обратилась к врио губернатора с заявлением двух беженцев, которых выселяют из ПВР Ростовской области из-за того, что формально они имеют жилье на территории РФ - в Горловке.

"Ко мне обратилась заместитель председателя Госдумы Виктория Абрамченко, с просьбой помочь женщине из Горловки, которая сейчас проживает в одном из наших пунктов временного размещения. Ее хотят выселить по формальному основанию - есть жилье в России, в Горловке. Правда, жить в нем невозможно. Женщину в беде не оставим. Она будет жить в пункте временного размещения столько, сколько нужно", - написал он в Telegram-канале.

По его словам, власти региона отработали с МЧС России эту ситуацию. До выяснения всех обстоятельств переселенцы могут жить в ПВР на прежних условиях. Также Слюсарь обратился к Абрамченко с просьбой проработать этот вопрос на федеральном уровне. "Чтобы больше подобных ситуаций не возникало, и люди, попавшие в сложную жизненную ситуацию, с такими трудностями не сталкивались", - добавил он.

С началом СВО на территории Ростовской области открыли свыше 40 пунктов временного размещения, до сентября 2022 года границу с Ростовской областью пересекли 3,5 млн жителей новых территорий, к 2023 году в ростовских ПВР находились свыше 4,5 тыс. человек.