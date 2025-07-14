В центре Москвы начался ливень

Столичный комплекс городского хозяйства призвал быть внимательными на улице в непогоду

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. В центре Москвы идет ливень, передает корреспондент ТАСС. Ранее в столице был объявлен желтый уровень опасности из-за грозы. Синоптики также предупредили о сильном ливне с градом и шквалистом усилении ветра.

После самой теплой ночи с начала года, когда температура воздуха не опускалась ниже 20,9 градуса, в ночь на вторник столбики термометров опустятся до отметки 17 градусов тепла, в Подмосковье - до плюс 14. Ветер будет северный, 5-10 м/с, во время грозы возможны порывы 17 м/с.

Столичный комплекс городского хозяйства призвал быть внимательными на улице в непогоду: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.