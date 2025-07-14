Отпевание Юрия Мороза пройдет в храме на Ваганьковском кладбище

Гражданская панихида - прощание состоится 16 июля

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Отпевание актера театра и кино, кинорежиссера, сценариста и продюсера Юрия Мороза пройдет в храме Воскресения Словущего на Ваганьковском кладбище в кругу родных и близких.

Об этом сообщила жена режиссера Виктория Исакова.

"Мы благодарим всех за невероятную поддержку, которая льется со всех сторон. Гражданская панихида - прощание состоится 16 июля в Большом траурном зале ЦКБ №1 в 10:00 . <…> Отпевание пройдет в храме Воскресения Словущего на Ваганьковском кладбище только для родных и близких", - написала она в своем Telegram-канале.