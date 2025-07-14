В Подмосковье рассказали о состоянии девочек, на которых напали с молотком

Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова сообщила, что дети остаются в тяжелом состоянии

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Две девочки, на которых напал подросток с молотком в подмосковном Домодедове, остаются в тяжелом состоянии. Об этом в своем Telegram-канале сообщила уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.

"Девочки, пострадавшие от нелюдя, напавшего на них с молотком, по-прежнему в больнице, в тяжелом состоянии. Одна девочка - совсем тяжелая, в реанимации", - написала Мишонова.

11 июля в лесу вблизи СНТ городского округа Домодедово подросток молотком нанес двум девочкам удары в область головы. Одна из девочек смогла убежать и сообщить родителям о случившемся, после чего была вызвана скорая помощь, и потерпевших госпитализировали.

Омбудсмен напомнила о состоянии других детей, которые подверглись нападениям в последние дни. Так, мальчик, которого мужчина бросил на пол в аэропорту Шереметьево, ходит, держит голову. "Перелом будет срастаться. На это нужно время", - отметила Мишонова. Ребенок из Сергиева Посада, которого ударили ножом в шею, находится дома с мамой, ему сняли швы.

Также она рассказала о состоянии мальчика, которого избивали мать и сожитель, у него нет серьезных травм, врачи выпишут ребенка после того, как пройдут гематомы и заживут ушибы.