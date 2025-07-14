В Подмосковье ремонт муниципальных дорог завершат до 15 сентября

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в этом году в регионе отремонтируют 321 региональную дорогу общей протяженностью 836 км

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Работы по ремонту муниципальных дорог в Подмосковье завершатся 15 сентября. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

"У нас в Подмосковье 45 тыс. км автодорог - 14 тыс. региональных и 28 тыс. муниципальных. Их содержание, обслуживание, ремонт, а также строительство требует самых современных подходов, трансформации. Каждый год мы наращиваем объемы, темпы ремонтов, с особым вниманием к вылетным магистралям, загруженным направлениям. Также у нас в работе более 1 тыс. муниципальных дорог, все должны быть завершены до 15 сентября", - рассказал Воробьев, слова которого приводит пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

Отмечается, что в этом году в Подмосковье отремонтируют 321 региональную дорогу общей протяженностью 836 км. На сегодняшний день программа по региональной сети выполнена на 56%. Также будет отремонтировано более 1 тыс. муниципальных дорог общей протяженностью 556 км. На данный момент 75% от всех работ уже завершено.

По словам министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марата Сибатулина, стандарт сроков ремонта дорог, внедренный в этом году, позволил увеличить темпы на 25% и добиться снижения жалоб жителей на 40%. "Преимущественно все работы, как на региональной сети, так и на муниципальной, стараемся выполнять ночью. Безусловно, проверяем качество, каждая дорога проходит экспертизу. В следующем году наша задача - совместно с муниципалитетами приступить к комплексному ремонту центральных улиц и в обязательном порядке менять в том числе все остановки. В этом году после проведения ремонтных работ мы планируем передать в муниципалитеты около 120 тыс. тонн асфальтобетонной крошки. Это количество позволит отремонтировать порядка 45 км сельских дорог", - цитирует пресс-служба Сибатулина.