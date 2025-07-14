На въезд в Калининградскую область из Польши образовались очереди автомобилей

Приняты меры для сокращения времени оформления пассажирских автобусов и легкового автотранспорта, сообщили в Калининградской областной таможне

КАЛИНИНГРАД, 14 июля. /ТАСС/. Очереди автомобилей, следующих в Калининградскую область из Польши, образовались на некоторых пунктах пропуска российско-польского участка государственной границы, подтвердили ТАСС в Калининградской областной таможне.

"Увеличение количества граждан, пересекающих таможенную границу ЕАЭС на ее польско-российском участке, традиционно наблюдается в летний сезон, при этом большая часть легковых автомобилей следует через таможенный пост многостороннего автомобильного пункта пропуска (МАПП) Мамоново-2", - прокомментировали ситуацию в пресс-службе таможни. Большинство приезжающих используют калининградский аэропорт как хаб и, оставив свои авто на стоянках в Калининграде, совершают дальнейшие перелеты по всей территории Российской Федерации.

Руководством Калининградской областной таможни оперативно приняты меры для сокращения времени оформления пассажирских автобусов и легкового автотранспорта: на таможенный пост Мамоново-2 прикомандированы дополнительно три должностных лица, достигнута договоренность с погрануправлением по совместному контролю рейсового транспорта, перед въездом на пункт пропуска оборудован специальный информационный щит с бланками и образцами заполнения пассажирских таможенных деклараций, других документов.

"Сейчас для въезда автомобилей в РФ (Калининградскую область - прим. ТАСС) задействованы четыре полосы: три - для легкового транспорта и одна - для автобусов. Личный состав работает круглосуточно, никаких сокращений не проводилось. Напротив, при возникновении пиковых ситуаций, таможенные посты будут усилены", - добавили в пресс-службе.

За два минувших выходных дня через пункт пропуска на въезд в Российскую Федерацию проследовало 302 автомобиля, 43 автобуса, 2 891 физическое лицо, на выезд в Республику Польша - 331 легковой автомобиль, 34 автобуса, 1 722 физических лица. Очередь на выезд из РФ отсутствует, подчеркнули в пресс-службе.