Львова-Белова не исключила суда по вопросу воспитания оставленного в Анталье ребенка

В настоящий момент у российской стороны нет достаточных официальных документов, чтобы дать какую-либо правовую оценку в связи с возможными новыми обстоятельствами, заявила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова не исключила судебного разбирательства по вопросу права гражданки РФ Екатерины Бурнашкиной на воспитания ребенка, оставленного ей в аэропорту Антальи после родов.

"Если родитель - гражданин Российской Федерации, освобожденный из-под стражи после уголовного преследования за совершенное преступление против своего ребенка, желает вернуть детей, то ему придется пройти непростой путь, в котором не исключена возможность судебного разбирательства по вопросу права дальнейшего воспитания несовершеннолетнего", - написала Львова-Белова в своем Telegram-канале, комментируя информацию об освобождении Бурнашкиной судом Антальи и намерении россиянки добиться полного пересмотра дела.

"В настоящий момент у российской стороны нет достаточных официальных документов для того, чтобы дать какую-либо правовую оценку в связи с возможными новыми обстоятельствами", - подчеркнула она. Аппарат Львовой-Беловой запросил информацию у Генконсульства РФ в Анталье. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка добавила, что официального обращения от биологической матери ребенка не поступало.

Бурнашкина была задержана 13 октября 2024 года в Анталье, она родила ребенка на территории аэропорта, оставила его в одном из помещений, а затем собиралась улететь в Россию. В феврале уголовный суд Антальи приговорил Бурнашкину к 15 годам заключения.

Защита россиянки подала апелляцию, после чего 9 июля суд освободил россиянку из-под стражи. "Мы объяснили суду, что действия моей подзащитной не были попыткой умышленного убийства и апелляция отменила прежний вердикт", - сказала адвокат. Она добавила, что защита подаст в Турции апелляцию на все дело, потребовав его полного пересмотра.

Ребенок сейчас находится в гостевой приемной семье в Подмосковье, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Московской области.