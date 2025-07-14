В кабмине одобрили предложение указывать в рекламе букмекеров о вреде азартных игр

В материалах заседания комиссии подчеркивается, что законопроект вызван ростом популярности букмекерских контор, что создает риски распространения в обществе игромании

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила внесение изменений в закон "О рекламе", которые обяжут маркировать рекламу букмекерских контор информацией о том, что ставки на спорт вредны для здоровья. Об этом сказано в материалах заседания комиссии, с которыми ознакомился ТАСС.

"Проектом федерального закона предлагается внести изменения в федеральный закон "О рекламе", устанавливающий требование о сопровождении рекламы азартных игр, пари предупреждением о том, что участие в азартных играх не гарантирует получение выигрыша, может привести к потере денежных средств и нанести вред жизни и здоровью", - сказано материалах заседания.

Там подчеркивается, что законопроект вызван ростом популярности букмекерских контор, что создает риски распространения в обществе игромании. Как рассказал ТАСС председатель правления Ассоциации юристов России (АЮР) Владимир Груздев, законопроектом также предлагается установить продолжительность предупреждения о вреде азартных игр для здоровья, а также площадь его размещения. "Например, предупреждение в рекламе, распространяемой в телепрограммах, должно быть продолжительностью не менее 5 секунд и занимать не менее 7% площади кадра", - отметил он.

Груздев уточнил, что данные требования не распространяются на спортивную форму спортсменов, на которой указаны средства индивидуализации организаторов азартных игр. Зачастую букмекерские конторы выступают партнерами и спонсорами спортивных клубов, поэтому на форме спортсменов обозначаются их товарные знаки.

"По информации публично-правовой компании "Единый регулятор азартных игр", за 2024 год общая выручка организаторов азартных игр составила 1,73 трлн рублей. В связи с этим поправками также предлагается установить обязанность букмекерских контор и тотализаторов размещать на своих официальных сайтах интернет-баннеры с ссылкой на информацию о возможности инвестирования свободных денежных средств", - резюмировал председатель правления АЮР.