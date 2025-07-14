Участники СВО в Кирове смогут бесплатно посещать спорторганизации

Всего в области действуют уже 44 меры поддержки защитников Отечества и их семей

КИРОВ, 14 июля. /ТАСС/. Власти Кировской области предоставят участникам СВО право бесплатного посещения спортивных организаций не только во время отпуска, но и после демобилизации. Об этом сообщается на сайте правительства региона.

"Совместно с бойцами и их семьями меры поддержки актуализируются и дополняются новыми. С марта предусмотрено бесплатное зубное протезирование и обеспечение лечебным питанием ветеранов боевых действий из числа участников СВО, а также медицинская реабилитация для них и членов семей. С мая у ветеранов СВО, удостоенных звания Героя России или награжденных орденами Российской Федерации за заслуги, проявленные в ходе участия в СВО, а также членов семей погибших героев появилась возможность выбора - бесплатно получить земельный участок либо компенсацию за него. В ближайшее время участники СВО получат право на бесплатное посещение физкультурно-спортивных организаций не только во время отпуска, но и после демобилизации", - говорится в сообщении.

Всего в Кировской области действуют уже 44 меры поддержки защитников Отечества и их семей. С 2022 года на социальную поддержку участников и ветеранов СВО, а также их семей в Кировской области направлено почти 3,5 млрд рублей.