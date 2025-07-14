ГД 15 июля обсудит законопроект о новых пошлинах для мигрантов

В рамках планируемых изменений предлагается установить на уровне 4 200 рублей размер пошлины за выдачу, переоформление патента или продление срока разрешения на работу

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Депутаты Госдумы планируют 15 июля рассмотреть в первом чтении законопроект о введении дополнительных государственных пошлин для мигрантов. Об этом по итогам заседания Совета палаты парламента сообщил председатель Государственной думы Вячеслав Володин.

"15 июля Государственная дума на пленарном заседании планирует рассмотреть в первом чтении законопроект, которым вводятся дополнительные государственные пошлины для мигрантов", - сказал Володин.

Ранее председатель Госдумы отмечал, что эта законодательная инициатива "позволит не только увеличить поступление средств в бюджет, но и усилить контроль за мигрантами, устанавливать места их фактического пребывания, что в свою очередь будет способствовать снижению уровня нелегальной миграции".

В рамках планируемых изменений предлагается установить на уровне 4 200 рублей размер пошлины за выдачу, переоформление патента или продление срока разрешения на работу. Стоимость дубликата патента или разрешения на работу, согласно законопроекту, будет составлять 2 100 рублей.