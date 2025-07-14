Владимир Карасев отметил, что осложнить ситуацию в регионе планируется за счет внутренних конфликтов в Молдавии, которая граничит с Одесской областью

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Страны НАТО будут использовать Молдавию в вооруженном конфликте против России, чтобы помешать российским войскам выйти к Одессе, так как город нужен альянсу для размещения военной базы и организации грузоперевозок полезных ископаемых из Украины по Черному морю. Такое мнение выразил в беседе с ТАСС политолог, эксперт в области международных отношений Владимир Карасев.

14 июля в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ сообщали, что североатлантический альянс активно готовится задействовать Молдавию в качестве "тарана" в вероятном вооруженном конфликте с Россией. В Брюсселе принято решение ускорить трансформацию этой страны в "передовой плацдарм альянса на восточном фланге с учетом продвижения ВС РФ на Украине".

"Наш противник стремится сделать из Одессы базу НАТО. Поэтому основная задача Запада - это усложнить продвижение к Одессе армии России в рамках специальной военной операции. Одесса нужна, поскольку имеет выгодное расположение как военная база. Кроме того, Одесса - это пять крупнейших портов плюс еще три порта по Одесской области. Порты очень удобные, и Запад планирует использовать их для логистики, для отгрузки, опять же, всего награбленного с территории Украины: и зерна, и минеральных ископаемых различных", - сказал Карасев.

Он отметил, что осложнить ситуацию в регионе планируется за счет внутренних конфликтов в Молдавии, которая граничит с Одесской областью. В частности, страны альянса будут провоцировать Кишинев на атаку на Приднестровскую Молдавскую Республику (ПМР), где находятся русские миротворцы. При этом, как считает эксперт, президент Молдавии Майя Санду является пронатовским политиком, в связи с чем она согласится на боевые действия в Приднестровье и в дальнейшем - против РФ.

28 сентября состоятся выборы в парламент Молдавии. Сейчас полномочия главы государства в стране ограничены, а реальная власть находится в руках правительства, которое назначается парламентским большинством. В октябре 2024 года президент Майя Санду на выборах главы государства внутри страны уступила по числу голосов своему сопернику - выдвинутому социалистами бывшему генеральному прокурору Александру Стояногло. Переизбраться на второй срок ей удалось во втором туре за счет голосования свыше 300 тыс. молдавских трудовых мигрантов, для которых власти открыли более 200 участков в странах ЕС. Лидеры крупнейших оппозиционных партий обвинили Санду в фальсификации выборов, узурпации власти при поддержке западных финансовых доноров и не признали ее легитимность.