АСИ поддержит 18 новых проектов по инклюзивным технологиям

В агентстве уточнили, что отбор проходил по трем направлениям

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Агентство стратегических инициатив (АСИ) отобрало 18 новых проектов, направленных на разработку технологий по улучшению качества жизни людей с инвалидностью, которым окажет поддержку и содействие в продвижении. Об этом сообщили в пресс-службе АСИ.

"Названы победители отбора АСИ по инклюзивным технологиям. 18 проектов-победителей получат поддержку АСИ: содействие в продвижении, поиске партнеров и преодолении административных барьеров", - сказано в сообщении.

В АСИ уточнили, что отбор проходил по трем направлениям - "Образование и трудоустройство", "Цифровые и технологические решения", а также "Спорт и культура для людей с инвалидностью". Так, среди лучших проектов, например, инициатива по созданию нового формата футбола для слепых "3х3", что поможет привлечь больше людей к игре. Также поддержку получит проект умного NFC-стикера с искусственным интеллектом. Механизм представляет собой рельефную наклейку со встроенной NFC-меткой, которая предназначена для помощи людям с нарушением зрения в навигации и получении информации в общественных пространствах.

Среди других проектов - сервис развития особенных детей "Еня", цифровой сервис по адаптации детей и получению медпомощи "Иду к врачу", платформа развития инклюзивного спорта "Спортинк", нейроклуб - группа длительного пребывания детей и подростков с ДЦП и другие проекты.