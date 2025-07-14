В ДНР построят скрининговый эндоскопический центр для выявления онкологии

Главный врач РОЦ Владимир Иванов сообщил, что создание центра позволит ускорить обследования на колоректальный рак и рак желудка

ДОНЕЦК, 14 июля. /ТАСС/. Скрининговый эндоскопический центр появится на базе Республиканского онкологического центра им. Бондаря в ДНР, сообщил главный врач РОЦ Владимир Иванов на Совете главврачей в Донецке.

"Планируется создание Республиканского скринингового эндоскопического центра. В настоящее время уже подготовлена площадка, - сказал Иванов. - Это будет позволять нам выполнять в день 80 - колоссальная цифра - исследований с гастро-и колоноскопией под медикаментозным сном. Человек пришел, ему анестезиолог в вену ввел лекарство - человек спит. Ему посмотрели как через ротовую полость, так и через задний проход".

Он добавил, что создание центра позволит ускорить обследования на колоректальный рак и рак желудка, которые входят в четверку наиболее распространенных онкозаболеваний в регионе.

Иванов уточнил ТАСС, что новый центр построят на базе РОЦ. Это будет отдельно стоящее двухэтажное здание. "В настоящий момент идут подготовительные работы по его строительству, - сказал собеседник агентства. - Планируем до конца года успеть".

Заседание совета провел глава республики Денис Пушилин, который сообщил, что в этом году намерены открыть 18 фельдшерско-акушерских пунктов и отремонтировать 24 объекта здравоохранения.