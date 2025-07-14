В Светлогорске Псковский музей впервые представит серебряные украшения сето

В рамках выставочного проекта в полном объеме будет представлена псковская коллекция украшений, предметов одежды и рукоделия

ПСКОВ, 14 июля. /ТАСС/. Псковский музей-заповедник впервые представит в Морском выставочном центре Музея мирового океана в Светлогорске выставку "По платью видно, кто идет". Проект посвящен самобытному народу сето и презентует его уникальные серебряные украшения и костюм, об этом ТАСС сообщила генеральный директор музея-заповедника Светлана Мельникова.

"Мы открываем в Светлогорске совершенно особенную и очень важную для нас выставку. Несмотря на малочисленность, сето сохранили свою особенность, язык, удивительные костюмы, предметы ткачества, но самое главное - невероятные серебряные украшения. Коллекция собиралась более 100 лет и на сегодня является жемчужиной Псковского музея-заповедника. Я абсолютно убеждена, что выставка подарит посетителям необыкновенные впечатления, знания и эмоции", - сказала Мельникова.

В рамках выставочного проекта в полном объеме будет представлена псковская коллекция украшений, предметов одежды и рукоделия. Это праздничный наряд, который надевают для важных событий семейной жизни. "Серебряный убор" сетосской женщины может включать 20-22 предмета, которые достигают в общей сложности 5 килограммов веса. Серебряные украшения считались оберегом, звон серебра должен отпугивать злые силы. О женщинах сето говорят, что "ее сначала слышно, а потом видно".

Выставка также продемонстрирует разные стороны культуры этого народа: ткачество, шитье и вязание, песенное наследие. Специально для показа проекта в других регионах записано пение народных ансамблей сето, снят фильм, где сето рассказывают о себе. Помимо серебряных украшений и предметов одежды, посетители выставки смогут увидеть архивные и современные фотографии, пейзажи земли Сетомаа и акварели псковички Анны Калашниковой-Роот, которая в своем творчестве много внимания уделяла изображению своеобразного яркого костюма сето и традиционных украшений. Выставка откроется в рамках федерального проекта "Семейные ценности и инфраструктура культуры" национального проекта "Семья".

О народе сето

Как пояснила Мельникова, сето - это емногочисленный народ, с древности живущий на северо-западе России и на юге Эстонии, 25 июня 2010 года официально признан коренным малочисленным народом России. Сето приняли православие в XV-XVI веках после возникновения Псково-Печерского монастыря, и в этом их отличие от близких по языку эстонцев, которые были христианизированы рыцарями-крестоносцами в XIII веке. "Сохранив язык, фольклор, песенную традицию и бытовую культуру, сето сохранили и костюм, характеризующийся обилием своеобразных металлических украшений", - добавила она.