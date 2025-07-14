Ветеран войны Александр Рогов умер в Воронежской области в возрасте 100 лет

Губернатор региона Александр Гусев выразил соболезнования родным и близким ветерана

ВОРОНЕЖ, 14 июля. /ТАСС/. Участник Великой Отечественной войны, сотрудник органов внутренних дел, почетный гражданин Воронежской области Александр Рогов умер в возрасте 100 лет. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.

"Скончался героический участник Великой Отечественной войны и легендарный сотрудник органов внутренних дел Александр Николаевич Рогов. 3 января этого года ему исполнилось 100 лет", - написал он.

Как сообщил Гусев, Рогов ушел на фронт в 1943 году, защищал Воронеж. У ветерана два ордена Великой Отечественной войны. В послевоенное время он работал в милиции, под его руководством было раскрыто большое количество резонансных преступлений, в том числе кража драгоценностей у скрипача Давида Ойстраха. "Об этом деле благодаря братьям Вайнерам знал весь Советский Союз. Думаю, многие помнят роман "Визит к Минотавру" и одноименный художественный фильм", - отметил губернатор.

Глава региона выразил соболезнования родным и близким ветерана. "Низкий поклон Вам, дорогой Александр Николаевич. И вечная память. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким нашего выдающегося земляка", - написал Гусев.