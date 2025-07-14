В "Ростелекоме" опровергли информацию об ограничении трафика

В последние дни пользователи начали информировать через социальные сети о возможных ограничениях пропускной способности их интернет-соединения

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Информация о введении "Ростелекомом" ограничения по трафику домашнего интернета не соответствует действительности, а условия, правила и тарифы на пользование домашним интернетом не изменились. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.

Последние несколько дней пользователи начали сообщать в социальных сетях о возможных ограничениях пропускной способности их интернет-соединения. Как уточняется, объем переданных данных, включая входящий и исходящий трафик, значительно превышает норму. Один из пользователей поделился скриншотом из своего личного кабинета, где видно, что объём входящего трафика за период с 1 по 13 июля составил более шесть терабайт, а объем исходящего трафика превысил четыре терабайта за тот же период.

"Информация не соответствует действительности", - пояснили в компании.

"Ростелеком" не менял условия, правила и тарифы на пользование домашним интернетом для личных, семейных и иных нужд, не связанных с предпринимательской деятельностью, добавили в компании. Там также пояснили, что безлимитные тарифы для физических лиц не имеют ограничений по объемам скачиваемого трафика.

Там уточнили, что в случае аномального трафика, который в десятки и сотни раз превышающего средний объем потребления, скорость передачи данных может быть снижена для проведения проверки и обеспечения безопасности сетевой инфраструктуры, чтобы все пользователи домашнего интернета могли получать услуги в полном объеме. "Согласно "Единым правилам оказания услуг ПАО "Ростелеком" (п. 3.4.11): "В случае создания абонентом значительной нагрузки на сеть связи, в том числе с использованием протоколов peer-to-peer, скорость передачи данных не может быть гарантирована оператором". По данному конкретному случаю проводится изучение обстоятельств, с абонентом обязательно свяжутся", - добавили в пресс-службе.