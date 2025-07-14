В фестивале "Забытый подвиг" под Великим Новгородом примет участие штурмовик Ил-2

Председатель оргкомитета серии военно-исторических фестивалей Павел Желтов сообщил, что в мероприятии будут презентованы новинки из коллекции Тесовского музея узкоколейной железной дороги, часть из них примет участие и в самом фестивале

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 14 июля. /ТАСС/. Восстановленный штурмовик Ил-2 примет участие реконструкции в рамках военно-исторического фестиваля "Забытый подвиг - Вторая ударная армия" в поселке Тесово-Нетыльский Новгородской области, сообщил ТАСС председатель оргкомитета серии военно-исторических фестивалей "Забытый подвиг" Павел Желтов. Фестиваль возобновился после двухлетнего перерыва и посвящен 80-летию Победы.

"В поселке Тесово-Нетыльский Новгородской области 16 августа вновь пройдет военно-исторический фестиваль, посвященный боям мая-июня 1942 года за коридор снабжения в районе прорыва Второй ударной армии. <…> Фестиваля не было два года, и теперь он вновь возвращается", - сказал Желтов.

По его словам, в мероприятии будут презентованы новинки из коллекции Тесовского музея узкоколейной железной дороги, часть из них примет участие и в самом фестивале. Также планируется, что будет задействована новая "игровая техника". Как отметил Желтов, планируется, что в мероприятии примут участие около 400 реконструкторов из регионов Северо-Западного и Центрального федеральных округов.

История события

История Второй ударной армии неразрывно связана с коридором снабжения блокадного Ленинграда и узкоколейной железной дорогой, по которой этот коридор также пытались проложить для снабжения армии. Красноармейцы оказались в окружении, но отвлекли на себя значительное количество немецких войск и не дали возможности противнику усилить давление на блокированный Ленинград. По словам председателя оргкомитета фестиваля Павла Желтова, все самые трагические события по выводу Второй ударной армии из окружения проходили именно в районе этого коридора в районе Мясного Бора.

Как пояснил Желтов, Вторая ударная армия заняла достаточно большую территорию, но ее снабжение осуществлялось по очень узкому коридору около двух километров шириной, который находился в районе Мясного Бора. Этот коридор постоянно находился под ударами противника, и все самые трагические события, связанные с выводом из окружения, проходили в июне 1942 года как раз в районе того самого коридора.

После первого окружения Второй ударной армии весной 1942 года был пробит новый коридор для ее снабжения. Для того, чтобы по болотам провозить наибольшее количество грузов и делать это максимально эффективно, была построена железная дорога с колеей 750 мм, которая шла из Мясного Бора до Финева Луга.