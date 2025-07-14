В Подмосковье просят не ездить на мотоциклах, самокатах и велосипедах в непогоду

В пресс-службе Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры также отметили, что пешеходам при переходе дороги не надо закрывать себе обзор зонтиками, необходимо убедиться, что все автомобилисты их видят и пропускают, и только после этого переходить дорогу

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Ливень с грозой и сильным ветром с порывами до 20 м/с ожидаются в Московском регионе 15 и 16 июля. Участников дорожного движения призывают быть внимательными на улице в непогоду, исключить поездки на мототранспорте и средствах индивидуальной мобильности, сообщили в пресс-службе Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

"Строго соблюдайте скоростной режим, дистанцию и резко не маневрируйте. Не отвлекайтесь на телефон во время движения. Из-за ветра с дождем сложно разглядеть пешехода, поэтому снижайте скорость до минимума перед пешеходными переходами и в местах притяжения жителей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что пешеходам при переходе дороги не надо закрывать себе обзор зонтиками, необходимо убедиться, что все автомобилисты их видят и пропускают, и только после этого переходить дорогу.

"Не укрывайтесь под деревьями и шаткими конструкциями и не паркуйте вблизи них автомобили. В случае неисправности автомобиля, ДТП или других чрезвычайных происшествиях обращайтесь за помощью на единый номер "112", - заключили в ведомстве.