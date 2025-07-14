Вступил в силу обновленный закон о порядке открытия наследства участников СВО

Теперь наследство участника спецоперации будет открываться с момента составления акта гражданского состояния о его смерти

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Новые изменения о порядке открытия наследства участников спецоперации вступили в силу в России. Так, теперь наследство бойцов СВО будет открываться с момента составления акта гражданского состояния о его смерти.

Ранее согласно закону "О введении в действие части третьей Гражданского кодекса РФ" наследство могло быть принято в течение шести месяцев со дня открытия, временем открытия наследства являлся момент смерти гражданина. Как указано в пояснительной записке, "в связи с объективными причинами встречаются случаи, когда документы, извещающие о смерти участника специальной военной операции, приходят гораздо позднее указанного дня смерти". Все это приводило к пропуску наследниками погибших участников СВО сроков принятия наследства. В итоге они были вынуждены восстанавливать сроки через суд.

С введением поправки наследство погибшего участника СВО может быть принято по истечении срока, установленного для его принятия в случае, если наследник получил документ о гибели в последние три месяца срока принятия наследства или позднее. Открытое таким образом наследство признается принадлежащим наследнику со дня смерти наследодателя.

Отмечается, что положения закона применяются к ранее возникшим отношениям по наследованию при условии, что наследство открыто 1 января 2025 года и позднее.