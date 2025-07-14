Чернышенко призвал включить в реабилитацию участников СВО профориентацию

Вице-премьер России отметил, что важно не только восстановить здоровье бойцов, но и помочь им найти новую профессию

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Реабилитация участников специальной военной операции должна включать профориентацию и новые возможности для их самореализации. Об этом заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на заседании межведомственной комиссии для решения задач развития физической культуры и спорта среди лиц с инвалидностью, полученной в результате участия в специальной военной операции и иных вооруженных конфликтах.

"Поддержка наших ребят - участников СВО и иных вооруженных конфликтов - ключевой приоритет для государства. В Год защитника Отечества мы делаем особый акцент на эффективной адаптации и создании равных возможностей для всех людей с ограниченными возможностями здоровья. Важно не только восстановить их здоровье, но и помочь им найти себя, получить новую профессию. Необходимо увеличивать количество таких возможностей и масштабировать успешные практики", - подчеркнул Чернышенко, комментарий которого приводит пресс-служба кабмина.

В ходе заседания он поручил комиссии регулярно контролировать ход исполнения поручений, данных по итогам заседания совета при президенте по развитию адаптивной физической культуры и спорта. Кроме того, будет усилено информирование жителей об объектах для занятий адаптивным спортом, а федеральным медико-биологическим агентством будет создано 10 медико-реабилитационных центров.

На заседании была отмечена важность вовлечения участников СВО в военно-прикладной спорт, работу ведут все ведомства, развивающие соответствующие виды спорта.

В кабмине также сообщили об открытии в Мурманской области первого в России духовно-реабилитационного спортивного центра "Защитники Отечества". "Успешная практика региона будет масштабирована", - говорится в сообщении.