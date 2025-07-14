Движение "Здоровое Отечество" попросило Володина запретить вейпы

Общественники считают, что популярность электронных систем доставки никотина растет среди россиян и несет угрозу снижения демографических показателей

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Общероссийское общественное движение "Здоровое Отечество" обратилось к председателю Госдумы Вячеславу Володину с просьбой запретить вейпы и всю никотинсодержащую продукцию в России. Соответствующее письмо есть в распоряжении ТАСС.

"Общероссийское общественное движение "Здоровое Отечество" обращается к вам с просьбой рассмотреть возможность запрета оборота электронных систем доставки никотина (вейпов) и всей никотинсодержащей продукции на территории Российской Федерации", - говорится в документе.

Общественники аргументировали свою просьбу тем, что популярность вейпов среди россиян растет. "Количество пользователей электронных устройств для курения достигло 5,3 млн человек", - сказано в письме. Сильнее всего тенденция заметна среди подростков и девушек до 34 лет - это треть от общего числа курильщиков. "Эпидемия" вейпинга среди подростков уже приводит к смертельным случаям, а женское курение несет угрозу снижения демографических показателей, указывают в организации.

Инициаторы письма предупредили и о негативном влиянии вейпинга на бюджет государства. Доходы от акцизов не покроют расходов на поддержание здоровья целой страны, подчеркивают в "Здоровом Отечестве". Так, в 2025 году ожидается 50 млрд рублей дополнительных поступлений от введения акциза на никотиновое сырье и бестабачные никотиносодержащие смеси. "Общая нагрузка на систему здравоохранения может достичь 300-350 млрд рублей в год только по линии сахарного диабета. Если же учесть затраты на лечение сопутствующих заболеваний - от бронхиальной астмы до неврологических и репродуктивных расстройств - сумма может превысить 500 млрд рублей ежегодно", - отметили общественники.

Еще один приведенный ими аргумент - "недостаточная правоприменительная практика". За три года активисты провели больше 1,5 тыс. рейдов и обнаружили многочисленные нарушения при продаже никотинсодержащей продукции. Например, некоторые точки торгуют вейпами рядом со школами и без маркировки, продают их несовершеннолетним.

"Сегодня мы стоим перед выбором: продолжать латать дыры в системе регулирования вейпов - или принять решение о полном запрете вейпов и никотинсодержащей продукции, как это уже сделано в ряде других стран, - резюмировали представители движения, обращаясь к Володину. - Просим вас инициировать рассмотрение соответствующих законодательных мер".