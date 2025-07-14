В Общественной палате предложили вернуться к системе 10-летнего обучения в школе

Такое решение помогло бы снизить в России средний возраст рождения первого ребенка, считает председатель комиссии по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Возврат к системе 8-ми и 10-летнего обучения в школе, а также сокращение срока учебы в вузе помогло бы снизить в России средний возраст рождения первого ребенка. Такое мнение высказал ТАСС председатель комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко.

Ранее ТАСС выяснил, что средний возраст невест и женихов за последние пять лет в РФ увеличился с 30,7 до 33,2 года.

"Повышение возраста вступления в брак и рождения детей связано с увеличением периода социального взросления. Сейчас специалист тратит на обучение 11 лет в школе, 4 года в бакалавриате и 2 - в магистратуре. Таким образом, он учится 17 лет. Прибавим адаптационный период молодого специалиста - в среднем три года. В итоге только к 27 годам молодой специалист задумывается о детях. Можно без потери качества сократить учебный процесс до 15 лет: 10 лет в школе и 5 - специалитет. В итоге человек войдет во взрослую жизнь на два года раньше", - пояснил Рыбальченко.

Эксперт привел в пример проект "Эффективная начальная школа": в рамках него дети осваивают начальную программу вместо обычных четырех лет за три года, как в советское время. "Мы проводили исследование, в результате которого выяснили, что уровень знаний школьников, закончивших 10 классов и 11 классов, не отличается ", - подчеркнул он.

По словам члена Общественной палаты, оценить реальное влияние меры можно будет только через 10 лет после ее принятия. Но это долговременный и системный эффект, а сейчас нужно обеспечивать условия, чтобы молодежь чувствовала себя уверенно и знала, что получит поддержку при создании семьи. "Поддержка должна быть комплексной. Стоило бы ввести семейное налогообложение, когда снижается налог при вступлении молодых людей в брак и при рождении первого и последующих детей. Необходимо разработать доступные программы арендного жилья, включая субсидированный и социальный найм, семейные общежития", - предложил Рыбальченко.

Одновременно он обратил внимание на то, что в России для молодых родителей нет перехода на бесплатное вечернее или заочное обучение. "Надо принять меры, которые позволят студентам - молодым папам и мамам - бесплатно перейти на заочную или вечернюю форму обучения при рождении ребенка, - предложил эксперт. - Также можно дать возможность тем, кто родил ребенка, будучи студентом, поступить бесплатно на магистерские программы".