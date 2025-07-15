МВД предложило пересмотреть подходы допуска праворульных машин к дорогам

В проекте Стратегии повышения безопасности дорожного движения до 2030 года и на перспективу до 2036 года говорится, что с ростом импорта автомобилей с правым расположением руля увеличилось количество аварий с их участием

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. МВД России предлагает пересмотреть подходы допуска к дорожному движению машин с правым расположением руля с учетом оценки рисков их пребывания на дорогах. Это прописано в проекте Стратегии повышения безопасности дорожного движения до 2030 года и на перспективу до 2036 года, с которым ознакомился ТАСС.

Документ, в частности, в рамках повышения безопасности транспортных средств и услуг в сфере транспорта предлагает закрепить "пересмотр подходов к допуску к участию в дорожном движении транспортных средств с правым расположением рулевого управления ‎на основе оценки рисков в области безопасности дорожного движения, создаваемых эксплуатацией таких транспортных средств".

В проекте Стратегии отмечается, что в последние годы увеличился импорт автомобилей из восточных стран, где машины выпускают преимущественно с правым расположением руля. В связи с этим произошел рост основных показателей аварийности с их участием. "‎В 2024 году такие ДТП, как и погибшие ‎в них, в общей структуре аварийности составили более десятой части. Транспортный риск для автомобилей с правым расположением рулевого управления (4,9) более чем в два раза превышает значение данного показателя для транспортных средств с левым расположением рулевого управления (2,1)", - отмечается в документе.

В МВД добавили, что перечисленные обстоятельства в среднесрочной и долгосрочной перспективе могут оказать негативное влияние на безопасность дорожного движения. "В складывающихся условиях важное значение приобретает стимулирование обновления парка транспортных средств и массовое внедрение современных систем безопасности, которые способствуют минимизации человеческих ошибок", - говорится в проекте.