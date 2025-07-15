Жители Дальнего Востока за полгода отправили в зону СВО почти 41 тыс. посылок

Их общий вес превысил 261 тонну

ВЛАДИВОСТОК, 15 июля. /ТАСС/. Количество посылок, которые жители дальневосточных регионов отправили в зону специальной военной операции с начала года, выросло до 40 776. Это на 20% больше, чем в первом полугодии 2024-го, сообщила ТАСС руководитель направления по внешним коммуникациям макрорегиона Дальний Восток "Почты России" Ольга Колдышева.

"В первом полугодии 2025 года "Почта России" приняла к отправке в зону СВО 40 776 посылок для военнослужащих из регионов Дальнего Востока. Это на 20% больше показателя первого полугодия 2024 года", - сообщила Колдышева.

Посылки и открытки от родственников участников СВО и школьников "Почта России" принимает и доставляет бесплатно. С начала года принято почтовых отправлений: из Амурской области - 14 037 штук, Приморья - 10 531 штука и Хабаровского края - 7 237 штук, Еврейской автономной области - 5 147 штук, Чукотского автономного округа - 682 штуки. Общий вес посылок от дальневосточников превысил 261 тонну.

В 2024 году жители Дальнего Востока отправили в зону СВО 73 тыс. писем, посылок и гуманитарных грузов.