Эксперт Рыбальченко предложил ввести семейную стипендию для студентов

Мера побудит учащихся вузов вступать в брак, а не сожительствовать, считает председатель комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Властям стоит ввести семейную стипендию для молодых людей, которые создают семью во время учебы в вузе, - это побудит студентов вступать в брак, а не сожительствовать. Такое мнение высказал ТАСС председатель комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко.

"Я считаю, что нужно ввести специальную семейную стипендию для тех, кто создал семью и хорошо учится. Если молодые люди вступают в брак, то они должны быть обеспечены, по крайней мере, на первое время, хотя бы в размере прожиточного минимума", - сказал он.

Рыбальченко указал, что таких семей создается не много, поэтому нагрузка на бюджет будет не очень большой. "Зато сможет стимулировать студентов создавать браки и рожать детей", - объяснил эксперт.