ДВФУ и Университет Цинхуа разработают двудипломную образовательную программу

Вице-декан Международной высшей школы Университета Цинхуа профессор Цзяньэ Цзо отметил, что университеты уже объединяет общее видение будущего - развитие открытой, многоуровневой научной среды, где совместные усилия ведут к получению новых знаний, необходимых для устойчивого развития и технологического прорыва

ВЛАДИВОСТОК, 15 июля. /ТАСС/. Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ) и Международная высшая школа Университета Цинхуа в Шэньчжэне (Китай) подписали меморандум о взаимопонимании, обозначив перспективу создания двудипломных образовательных программ, которые позволят готовить кадры с междисциплинарным мышлением. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ДВФУ.

"ДВФУ и Университет Цинхуа в Шэньчжэне подписали меморандум о взаимопонимании. В ходе официальной встречи руководство двух университетов подчеркнуло значимость заключенного соглашения и перспективность создания двудипломных образовательных программ, которые позволят готовить молодых специалистов нового поколения - с междисциплинарным мышлением, высоким уровнем академической подготовки и опытом международной научно-исследовательской деятельности", - сообщили в пресс-службе, уточнив, что вузы намерены объединить усилия в области биотехнологий и наукоемких материалов.

Участники официальной делегации из Международной высшей школы Университета Цинхуа в ходе двухдневного визита в ДВФУ познакомились с научными лабораториями и коллективами Института Мирового океана (ИМО ДВФУ), Института наукоемких технологий и перспективных материалов, Школы медицины и наук о жизни, Передовой инженерной школы "Институт биотехнологий, биоинженерии и пищевых систем" и обсудили с руководством ДВФУ возможности долгосрочного сотрудничества по научным и образовательным программам.

"Объединяя наши компетенции в таких критических областях, как биоэкономика, экологический мониторинг или наукоемкие материалы, мы создаем новые технологии, востребованные экономиками Дальнего Востока России и Северо-Восточной Азии и формируем трансграничные исследовательские команды, способные решать задачи технологического лидерства и устойчивого развития наших стран", - обозначил ректор ДВФУ Борис Коробец.

Вице-декан Международной высшей школы Университета Цинхуа профессор Цзяньэ Цзо отметил, что университеты уже объединяет общее видение будущего - развитие открытой, многоуровневой научной среды, где совместные усилия ведут к получению новых знаний, необходимых для устойчивого развития и технологического прорыва.

Международное сотрудничество

Китайские ученые также выступили с докладами на научном семинаре ИМО ДВФУ "Актуальные проблемы морской биологии и океанологии", договорились о реализации совместных образовательных программ, программ академического обмена, включая летние полевые практики китайских студентов на стационарах ДВФУ, и о проведении совместных научно-исследовательских экспедиций в Тихом океане. "Институт Мирового океана ДВФУ уделяет особое внимание международной кооперации с ведущими вузами стран АТР. Мы видим большие перспективы в развитии совместных проектов с Университетом Цинхуа - одним из признанных мировых лидеров в области науки и образования. Объединение ресурсов, опыта и научной экспертизы наших коллективов сделает возможным проведение комплексных научно-исследовательских экспедиций, способных внести весомый вклад в глобальную повестку по изучению и сохранению ресурсов Мирового океана", - сообщил в своем приветственном слове директор ИМО ДВФУ Кирилл Винников.

Китайская Народная Республика - ведущий партнер Дальневосточного федерального университета.