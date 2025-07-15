Депутат Шеремет предложил снять мораторий на смертную казнь для террористов

Член парламентского комитета по безопасности пояснил, что такой шаг неминуемо приведет к резкому снижению преступности террористического характера в России

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июля. /ТАСС/. Депутат Госдумы от Крыма, член парламентского комитета по безопасности Михаил Шеремет в разговоре с ТАСС предложил на время проведения специальной военной операции на Украине (СВО) снять мораторий на смертную казнь в отношении террористов.

Ранее в ФСБ сообщили о задержании завербованной гражданки РФ и Украины, которая готовила подрыв накануне Дня Победы российского военнослужащего в его личном автомобиле с использованием переданного ей взрывного устройства. Также в ведомстве сообщили о задержании в Крыму агента украинских спецслужб, готовившего теракт на День России с помощью дрона со взрывчаткой по месту скопления сотрудников правоохранительных органов.

"В свете участившихся попыток совершения киевским режимом на территории России новых резонансных террористических актов, преследующих своей целью дестабилизировать обстановку в стране, и распространению панических настроений среди населения, считаю назревшим и актуальным в свете защиты прав населения нашей страны и ее территориальной целостности в очередной раз рассмотреть Конституционным судом возможность снятия моратория на смертную казнь в период проведения СВО в отношении террористов и лиц, осуществивших резонансные преступления", - сказал Шеремет.

Депутат пояснил, что такой шаг неминуемо приведет к резкому снижению преступности террористического характера в России. Он добавил, что для террористов символизм имеет большое значение, поэтому они планируют преступления на большие государственные праздники. Кроме того, в праздничных мероприятиях участвует большое количество гражданского населения.

"Украинский неонацистский режим в данном случае не является исключением, они так же пытаются осуществить свои античеловеческие акты, в качестве своей мести используя символичные места для россиян - такие как Крым в дни проведения там праздничных мероприятий. Но на пути террористов всех мастей стоят наши сотрудники ФСБ, не давая им шанса на осуществление их преступных злых намерений", - сказал Шеремет, поблагодарив сотрудников спецслужб за их высокий профессионализм и труд в обеспечении защиты и безопасности жителей полуострова и всех граждан России.